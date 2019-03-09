2019/03/09 | 19:18

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السلطات الجزائرية تأمر طلاب الجامعات بإخلاء كل الإقامات الجامعية في العاصمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات الجزائرية تأمر طلاب الجامعات بإخلاء كل الإقامات الجامعية في العاصمة قناة الغد.

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