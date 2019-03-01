2019/03/09 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة اليوم السبت حاوية مبردة حجم (٤٠ ) قدم جاءت على متن الباخرة (Gsl Julie) محملة (٢٨) طن من مادة صدر الدجاج المجمد المستورد غير صالح للأستهلاك البشري .





و ذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى ” أن إعادة الاصدار جاءت حسب تقرير لجنة الكشف الكمركية وتأييد المكتب الصحي في الميناء لعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري و أستنادا لذلك أتخذت اللجنة الأجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي وأعادت اصدارها الى جهة القدوم.





يذكر ان الهيئة العامه للكمارك تقوم بأجراءات مشددة في كافة مراكزها الحدودية والتي تسهم بشكل كبير للحد من التهريب و منع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات العراقية وخاصة المواد الغذائية والتي تمس سلامة المواطن .

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعيد 28 طن من مادة صدر الدجاج المجمد لعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعيد 28 طن من مادة صدر الدجاج المجمد لعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).