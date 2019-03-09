2019/03/09 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائممقام قضاء القائم في الانبار احمد المحلاوي،اليوم السبت، عن تأمين حقل عكاز بالكامل من قبل القوات الأمنية بعد تطهيره من خطر الأجسام المفخخة .وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار.. قائممقام القائم: حقل عكاز مؤمن بالكامل بعد تطهيره من الاجسام المفخخة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار.. قائممقام القائم: حقل عكاز مؤمن بالكامل بعد تطهيره من الاجسام المفخخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).