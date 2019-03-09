ما الأسباب؟.. ارتفاع أسعار الذهب رغم مكاسب الأسهم

2019/03/09 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأوقات الجيدة يُعد التأمين بمثابة عائق، فأنت لا تتوقع أن تجني المال من بوليصة التأمين ما لم يحدث ضرراً ما، وهو ما يجعل الأداء

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