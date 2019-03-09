نائب عن دولة القانون : البرلمان ارتكب خطأ ” كارثيا ” بموافقته على الغاء مكاتب المفتشين العموميين

2019/03/09 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب عن إئتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، موافقة مجلس النواب على الغاء مكاتب المفتشين العموميين ، واصفا ذلك بانه ” خطأ كارثي ” .وقال السوداني في تصريح صحفي” في جلسة مخصصة لمكافحة الفساد، اتخذ البرلمان قرارا مستعجلا ، مرتكباً خطأ كارثيا بالموافقة مبدئيا على الغاء مكاتب المفتشين العموميين ، التي هي احد […]

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