اختتام مهرجان المربد الثالث والثلاثين في البصرة

2019/03/09 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت مساء اليوم السبت في محافظة البصرة فعاليات مهرجان المربد ‏الشعري الثالث والثلاثين دورة الشاعر/ حسين عبد اللطيف /.‏ وقد اقام المهرجان اتحاد الادباء والكتاب في البصرة برعاية وزارة الثقافة والسياحة ‏والاثار ، بالتعاون مع حكومة البصرة المحلية والاتحاد العام للكتاب والادباء في ‏العراق ، في قاعة الفراهيدي بفندق شيراتون البصرة ، واستمر اربعة ايام […]

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