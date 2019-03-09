مدير مكتبه: هذا برنامج زيارة روحاني الى بغداد

2019/03/09 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مدير مكتب الرئاسة الايرانية، برويز اسماعيلي، في تصريح صحفي، ان" روحاني سيقوم، يوم الاثنين ،بزيارة للعراق تستغرق 3 ايام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين"، مؤكدا أنه" سيجري في بغداد محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي بين ايران والعراق".وأضاف، اسماعيلي، ان" وفدي البلدين وخلال الاجتماعات المشتركة، وكذلك الاجتماعات الثنائية المنفصلة مع نظرائهم، سيبحثان آخر الاوضاع بشأن الاتفاقات والتعاون فضلا عن الفرص الجديدة لتنمية العلاقات وترسيخها بين البلدين الصديقين الجارين"، مبينا، أن" نتائج هذه اللقاءات والمباحثات، سيشرحها رئيسا البلدين لوسائل الاعلام في مؤتمر صحفي مشترك".وأشار الى أن" من البرامج الاخرى للرئيس الايراني خلال زيارته الى العراق؛ اللقاء مع رئيس واعضاء مجلس النواب العراق، والمشاركة في الملتقى التجاري بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة الايرانية والعراقية، واللقاء مع سائر كبار المسؤولين العراقيين وعدد من النخب السياسية والاجتماعية بالعراق، فضلا عن اللقاء مع آية الله السيد علي السيستاني وزيارة العتبات المقدسة في هذا البلد".

انتهى..م.ر

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