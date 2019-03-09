بالتزامن مع توافد الزائرين لسامراء.. الحشد الشعبي يكثف إجراءاته في المدينة

2019/03/09 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته "الغدير"، ان "قوات الحشد الشعبي كثفت إجراءاتها وعززت الانتشار الأمني في سامراء المقدسة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية".وأضافت ان "قيادات قواطع العمليات صلاح الدين-سامراء-شرق دجلة تشارك بتأمين الزيارة"، مشيرة الى ان "الحشد والقوات الأمنية انتشروا على طول طريق بغداد – سامراء، بعد وصول اعداد كبيرة من الزائرين وصلت الى المدينة المقدسة".

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