المحمداوي يجدد تحذيره من انهيار سدة ابو الفلين واتلاف 25 الاف دونم مزروعة بالحنطة

2019/03/09 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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جدد النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، تحذيراته من انهيار سدة ابو الفلين في هور الحويزة في منطقة الروطة التابعة لقضاء القرنة شمال البصرة مما سيتسبب بغرق مساحات شاسعة من اراضي الفلاحين واتلاف المحاصيل الزراعية .

وقال المحمداوي في بيان تلقته وكالة صدى , انّ ” منسوب المياه بارتفاع مستمر بعد ملئ محمية الصافية وحوض الخابطة مما تسبب بالضغط على بعض المناطق الرخوة والمنخفضة في سدة ابو الفلين وقد وصل ارتفاع المياه في بعض المناطق حوالي 70 سم عن ارتفاع السدة، مما ينبأ بخطر محدق بالاراضي الزراعية “.

وتابع ان ” خطورة انهيار سدة ابو الفلين يهدد اتلاف حوالي 25 الاف دونم مزروعة بمحصول الحنطة وهذا يعرض الامن الغذائي في العراق للخطر “.واشار الى ان” عدداً من المواطنين اطلقوا استغاثة لنجدتهم ونجدة مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية وطالبوا بحمايتهم من انهيار السدة مما قد تسبب خسائر مادية كبيرة “.

وطالب المحمداوي” بالتحرك الجدي لوزارة الموارد المائية والحكومة المحلية في البصرة لتدعيم السدة من خلال ارسال جهد هندسي وانقاذ المواطنين، واجراء معالجات سريعة لحين انتهاء موسوم الحصاد ثم البدء بالحلول الاستراتيجية “.

وكان النائب المحمداوي حذر في تصريحات سابقة من كارثة انهيار السِداد وتأثيره على محاصيل المزارعين داعيا الى الافادة الحقيقة من موسوم ارتفاع المياه في انعاش البصرة

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