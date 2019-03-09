أردوغان: نكافح من اجل اخوتنا الكرد في العراق وسوريا

2019/03/09 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النو نيوز/

وكالات

قال الرئيس رجب طيب أردوغان , يوم السبت, إن تركيا “تكافح في سوريا والعراق وغيرهما كي لا يكون إخوتنا الكرد أدوات في مخططات الإمبرياليين”.

جاء ذلك في كلمة

ألقاها أمام تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) بولاية ديار بكر جنوب شرقي

البلاد.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا “أنجزت أعمال بمثابة ثورة لحماية حقوق وثقافة وكرامة إخواننا الكرد في تركيا”.

وشدد على أن الأمر

الوحيد الذي تحتاجه ديار بكر هو التخلص من منظمة “بي كا كا”.

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