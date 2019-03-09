الدفاع النيابية : الفياض سيقدم تقرير مفصل للحكومة عن عدد وحجم ومهام القوات الامريكية في عين الاسد

2019/03/09 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بينت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أن الهدف من زيارة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض والفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة لقاعدة عين الأسد هو لمعرفة تفاصيل أعداد القوات الأمريكية الحقيقية والاطلاع على حجم معداتها العسكرية ، لتقديم تقرير مفصل للحكومة قبل التصويت على قانون إخراجها من […]

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