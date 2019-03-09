ما هي خطط برشلونة حول مستقبل ميسي؟

2019/03/09 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

رياضة

وضعت إدارة نادي

برشلونة الإسباني خططا لتحديد مستقبل نجمها اللامع الأرجنتيني ليزونيل ميسي نجم الفريق

خلال الفترة المقبلة.

وتخطط الإدارة

الكتالونية لتجديد عقد ميسي خلال الفترة المقبلة، وفق 3 سيناريوهات وضعتها من أجل تجديد

تعاقده.

ومن المقرر أن

يبلغ الشرط الجزائي في عقده 700 مليون يورو، من أجل ضمان بقائه حتى نهاية تعاقده، وعدم

كسر تعاقده مثلما حدث مع نيمار، وفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

ويأتي انتهاء عقد

ميسي مع نهاية فترة جوسيب ماريا بارتوميو على مقعد رئاسة برشلونة، ولكن الأخير يريد

أن يمدد البرغوث عقده لموسم أو اثنين آخرين.

وأشارت الصحيفة

إلى أن برشلونة يخطط لعقد جلسة مع والد ميسي، لمناقشة العقد الجديد والإفصاح عن وجهة

نظر البرغوث بشأن التجديد مع الفريق الكتالوني.

وأوضحت أن هناك

3 سيناريوهات للتجديد، حيث إن الأول يشير إلى أن ميسي سيستمر مع برشلونة حتى نهاية

عقده فقط في 2021، إذ سيكون عمره وقتها 34 عامًا.

أما السيناريو

الثاني فسيكون قائمًا على تجديد ميسي لمدة موسم واحد، وبالتالي فإن عقده سينتهي في

2022، خاصة أن البرغوث يريد المواصلة لهذا العام حتى يتمكن من خوض بطولة كأس العالم

مع منتخب الأرجنتين وسكون عمره وقتها 35 عامًا.

ويتضمن السيناريو

الثالث استمرار ميسي بالقميص الكتالوني حتى 2023، ولكن يعتمد هذا الأمر على مشاعر اللاعب

وحالته البدنية عندما يبلغ 36 عامًا.

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