تسجيل 83 حالة سرقة في كركوك خلال ثلاثة أشهر

2019/03/09 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - كركوكزاد عدد حالات السرقة في كركوك، وقد سجلت الشرطة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 83 حالة سرقة كما تم إلقاء القبض على 74 شخصاً بتهمة السرقة ومداهمة دور المواطنين.وصرح الناطق باسم شرطة كركوك، العميد آفراسياو كامل، لشبكة رووداو الإعلامية: "الأوامر تصدر من لواء عسكري يتولى الملف الأمني في كركوك، لكن هناك حالات تم القبض على مرتكبيها وأحيلوا إلى المحاكم".أغلب حالات السرقة جرت في الأحياء الكوردية من المدينة، وفي نفس الوقت زادت حالات الخطف وسرقة السيارات الحديثة في وضح النهار.وآخر حالة سرقة تم تسجيلها، كانت عبارة عن سرقة 17 مليون دينار في حي إمام قاسم، نفذها أربعة مسلحين ملثمين.يقول محمد سعيد، وهو ضحية الحادث ومن سكنة حي إمام قاسم: "كانوا أربعة مسلحين، صاحوا أن توقف ولا تتحرك، باللغة العربية، وعندما توقفت أخذوا مفتاح السيارة، كانوا يحملون بندقيات كلاشينكوف ويحمل واحد منهم مسدساً، فلم أستطع شيئاً، فأخذوا الكيس الذي أحمله وكان فيه 17 مليون دينار وسرقوه".إضافة إلى حالات السرقة، سُجلت حالات خطف وسلب سيارات حديثة من أصحابها، وأغلب هذه الحالات جرى في وضح النهار، وتقول الشرطة إنها ألقت القبض على قسم من عصابات السرقة.وتفيد آخر الإحصائيات التي أعلنتها شرطة كركوك بأن قواتها تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من إلقاء القبض على 74 شخصاً بتهمة السرقة ومداهمة دور المواطنين، ومن أبرز تلك الجرائم حادث حي الحرية ذي الغالبية الكوردية الذي داهم فيه أربعة مسلحين منزل أحد المواطنين وقتلوه وسرقوا مبلغاً من المال وكمية من المصوغات الذهبية.وحسب بيانات الشرطة فإن أغلب مرتكبي جرائم السرقة في كركوك ليسوا من أبناء المدينة بل جاؤوا إلى كركوك من محافظات جنوب ووسط العراق.لم تعد هناك شرطة مدنية تابعة لقوات الآسايش في كركوك منذ 16 أكتوبر 2017، والشرطة المحلية لوحدها غير قادرة على السيطرة الكاملة على هذه الحالات.

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