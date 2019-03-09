وفاة الفنان الاردني “سعد الدين عطية”

2019/03/09 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فقدت الأسرة الأردنية، اليوم السبت، الفنان سعد الدين عطية الذي انتقل إلى رحمته عن عمر يناهز 60 عاما بعد أزمة صحية طارئة.

ونعى وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان الفنان الراحل، مستذكرا مساهمته في تأسيس الحركة المسرحية في المملكة بداية السبعينيات، وتقديمه العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، إضافة إلى حضوره الدائم والمبهج في معظم المناسبات الثقافية لمتابعة أنشطة زملائه الفنانين.وقدم أبو رمان تعازيه إلى زملائه في نقابة الفنانين الأردنيين، وأسرته، ومحبي فنه الذي تميز بالبساطة، وقربه من الناس.ونعى نقيب الفنانيين الأردنيين حسين الخطيب الفنان عطية الذي كان له مساهمة فاعلة في حفظ أرشيف الفنانين الأردنييين من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.والفنان الراحل عضو نقابة الفنانين الأردنيين، وشارك خلال مسيرته في أعمال مسرحية منها: نور من السماء، زواد ولد عواد، ويا هملالي، وزعل وخضرة، ومدرسة المصالح، إضافة إلى عدد من الأعمال التلفزيونية.





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