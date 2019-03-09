الشرطة البريطانية تغلق طرقا في لندن بسبب وجود سيارة مشبوهة

2019/03/09 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت الشرطة البريطانية قبل قليل، جميع الطرق المؤدية إلى جسر ويستمنستر القريب من مبنى البرلمان في العاصمة لندن بسبب سيارة مشبوهة، بحسب وسائل اعلام.

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