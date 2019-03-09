2019/03/09 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت لجنة الأمن والدفاع النيابية،اليوم السبت، أن الهدف من زيارة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض والفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله نائب قائد العمليات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الدفاع النيابية : الفياض سيقدم تقريرا مفصلا للحكومة عن عدد وحجم ومهام القوات الامريكية في عين الاسد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الدفاع النيابية : الفياض سيقدم تقريرا مفصلا للحكومة عن عدد وحجم ومهام القوات الامريكية في عين الاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).