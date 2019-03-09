إشارة خارجة... هكذا تعامل مورينيو مع رئيس ريال مدريد

2019/03/09 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحفية إسباينة صادرة، اليوم السبت، أن عودة مورينيو إلى ريال مدريد ستكون صعبة.

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