2019/03/09 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظريف يصل الى بغداد تمهيداً لزيارة روحاني

العراق

ظريف يصل الى بغداد تمهيداً لزيارة روحاني

السبت 9 مارس 2019 - 20:03

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

ظريف يصل الى بغداد تمهيداً لزيارة روحاني

...



يتبع

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يصل الى بغداد تمهيداً لزيارة روحاني) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يصل الى بغداد تمهيداً لزيارة روحاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).