إندونيسيا.. مصرع 4 جراء انهيارات أرضية وسيول

2019/03/09 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

لقي 4 أشخاص مصرعهم بمقاطعة "نوسا تنقارا الشرقية" في إندونيسيا نتيجة السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو بورو نوغروهو، في تصريحات صحفية السبت، إن "الأمطار الغزيرة تسببت في سيول وانهيارات أرضية في منطقة منغاراي الغربية بالمقاطعة".وأضاف أن "السيول والانهيارات الأرضية تسببت في مصرع 4 أشخاص، وفقدان 4 أخرين، كما تم إجلاء 743 شخصا إلى مناطق آمنة".وأضاف أن "فرق البحث والإنقاذ بدأت في البحث عن المفقودين، كما بدأت عمليات توزيع المساعدات على المتضررين".وتتسبب الأمطار الموسمية في أندونيسيا في سيول وانهيارات أرضية على مدار العام.

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