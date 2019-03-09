2019/03/09 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة تهيئة تشريعات حازمة وصارمة بهدف غلق منافذ الفساد ومكافحة وسائله، إضافة الى استعادة الأموال المهربة والمسروقة.

وأعتبر رئيس الجمهورية في كلمة له خلال افتتاح الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اعتبر الفساد كالإرهاب الذي يعيق البناء والتطوير.

ودعا رئيس الجمهورية الى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أسسٍ مهنية متحررة من التأثيرات السياسية، موكدا أهمية العمل التضامني والتكافلي ما بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يصب في الصالح العام للعراق.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: تهيئة تشريعات حازمة وصارمة لوقف الفساد عمل أساسي للسلطات الثلاث) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: تهيئة تشريعات حازمة وصارمة لوقف الفساد عمل أساسي للسلطات الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).