2019/03/09 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التعليم تضع شرطا لإقرار بحوث طلبة الدراسات العليا

09/03/2019 20:21:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت ، عن وضعها شرطاً لإقرار بحوث طلبة الدراسات العليا.

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انها "وجهت الجامعات كافة حول إقرار بحوث الطلبة والمتضمن عدم إقرار بحوث طلبة الدراسات العليا الا بعقد مع أحد المؤسسات الدولة وبصرف النظر عن المبلغ"

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