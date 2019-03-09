“بالوثيقة” التعليم العالي تصدر لائحة بأسماء الكليات والمعاهد الأهلية غير المعترف بها

2019/03/09 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لائحة تحمل اسماء الكليات والمعاهد الاهلية غير المعترف بها في العراق.وحملت وثيقة رسمية اسماء الكليات والمعاهد غير المعترف بها من دائرة التعليم الجامعي الاهلي ، محذرة من ان الشهادات التي تمنحها هذه الجهات غير معتمدة ومخالفة للضوابط المحددة من قبل الوزارة.

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