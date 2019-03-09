سوناطراك الجزائرية تبدأ التنقيب عن البترول بالبحر..النصف الثاني من 2019

2019/03/09 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن مجمع سوناطراك عملاق النفط الجزائري، أنه من المرتقب أن يشرع المجمع في عمليات استكشاف في عرض البحر هذه السنة.





وقال مجمع سوناطراك، إن أول عملية تنقيب ستكون خلال النصف الثاني من 2019 في عرض الساحل الشرقي بين ولايتي بجاية وسكيكدة.





وقال مدير الموارد الجديدة بمجمع سوناطراك يوسف خنفر، لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت، إن عملية جمع المعطيات الجيولوجية ثنائية وثلاثية الأبعاد ستنتهي خلال النصف الأول من العام الجاري.





وأشار خنفر للوكالة إلى أن الحقل الأول يحتوي على العديد من مليارات الأمتار المكعبة من الغاز.





وأضاف أن الساحل الغربي من الممكن أن يحتوي على البترول مع إمكانية استخراج ملايين البراميل من البئر الأول الذي سيتم حفره في هذه المنطقة من الجزائر.





وأكد أن المعطيات الجيولوجية ثنائية الأبعاد التي تم جمعها في الساحل الشرقي تشير إلى تشابه كبير مع حقل الظهر الكبير الذي تم اكتشافه في مصر.





أضاف أن قدرة حقل ظهر تبلغ 30 مليار متر مكعب من الغاز حيث سيسمح بتغطية جزء كبير من احتياجات مصر من الغاز لعقود من الزمن.

وقال إن "هذا الحقل سيمنح استقلالية لمصر من حيث الغاز ويضعها في قلب مجموعة الغاز شرق المتوسط، موضحا في هذا السياق إن التقييم الجيولوجي ثلاثي الابعاد فقط يمكنه أن يؤكد هذا التشابه"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.





وتشرف الشركتين الفرنسية "توتال" والإيطالية "إيني" على عمليات الاستكشاف في السواحل الشرقية والغربية للجزائر.





يذكر أن سوناطراك قد وقعت شهر أكتوبر الماضي على أولى عقود الاستغلال في عرض البحر مع هاتين الشركتين العالميتين مطلقة بذلك عهدا جديدا نحو رفع انتاجها من المحروقات.





من جانب آخر أوضح نائب رئيس مجمع سوناطراك صالح مكموش، أنه يتقاسم الأطراف الثلاث مخاطر الاستغلال، حيث أن السفينة التي ستقوم بحملة الاستكشاف البحري في عرض الساحل ببجاية وسكيكدة ستأتي من مالطا أواخر مارس الجاري علما بأن تحليل المعطيات الجيولوجية سيتم في غضون ثلاثة أشهر.





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