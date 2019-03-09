2019/03/09 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب جلسته الاولى من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسع ..مجلس النواب يبدأ فصله الثاني بمناقشة دعم مكافحة الفساد بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسع ..مجلس النواب يبدأ فصله الثاني بمناقشة دعم مكافحة الفساد بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).