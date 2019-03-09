القبض على اثنين من الدواعش بالموصل

2019/03/09 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على اثنين من الدواعش بايسر الموصل.وقال

الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن ان : مديرية شرطة النصر التابعة

لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين

القت القبض على ( إثنين ) من عناصر داعش الإرهابية كانا يعملان

مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، وقد اعترفا بمشاركتهما في القتال

والمعارك ضد قواتنا الأمنية.واوضح انه تم القبض عليهما في حيي (

الجزائر والقاهرة ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل

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