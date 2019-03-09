الحشد يعثر على مضافة لداعش تحوي عبوات ناسفة في البعاج

2019/03/09 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، العثور على مضافة لعناصر داعش بعملية

استخبارية غرب الموصل تحوي عدد من العبوات الناسفة والاعتدة.وقالت

الهيئة في بيان ان “قوة من اللواء 33 التابعة لعمليات نينوى للحشد

الشعبي عثرت على منزل متروك يستخدم كمضافة لعناصر داعش الإرهابية يحوي

عبوات ناسفة معدة للتفجير واستهداف المدنيين في البعاج غرب

الموصل”.واوضحت ان “العملية تمت بناء على معلومات استخبارية”.

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