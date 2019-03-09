القبض على عصابة تسرق حقائب النساء في الكاظمية

2019/03/09 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على عصابة تسرق حقائب النساء في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "ووفق معلومات دقيقة تمكن مكتب مكافحة اجرام الكاظمية التابع الى مديرية مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على عصابة مكونة من 3 متهمين يمارسون عمليات سرقة الحقائب النسائية".وأضاف ان "هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل وجمع المعلومات والتحري ومتابعة كامرات المراقبة، وقد اعترف خلال التحقيقات بقيامهم بسرقة حقيبة امرأة ضمن قاطع المسؤولية قد قدمت شكوى عن سرقة حقيبتها، حيث عرضت أوراقهم التحقيقية على القاضي المختص وتم توفيقهم وفق المادة {٤٤٣ ق.ع}، وقد واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم".انتهى

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