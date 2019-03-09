ظريف يصل الى بغداد قبل يومين من زيارة روحاني

2019/03/09 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: ابفرات نيوز} وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى العاصمة بغداد.

وتأتي الزيارة قبل يومين من وصول الرئيس الايراني حسن روحاني الى بغداد المقررة بعد غد الأثنين.انتهى

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