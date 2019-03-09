الاتصالات تعلن موعد اطلاق التوقیع الالكتروني

2019/03/09 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، عن اطلاق "التوقیع الالكتروني" الاسبوع المقبل، بھدف بناء نظام معلوماتي متكامل.وبحسب بیان صادر عن الوزارة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه قالت: ان "ھذا الأسبوع سيطلق رسمیاً التوقیع الالكتروني لبناء نظام معلوماتي رصین في القطاعات التي تمس حیاة المواطن وخاصة القطاع المصرفي والمالي في ضمان وصول الرواتب والاعانات المالیة الى مستحقیھا".

وأضاف البيان، أن ذلك یتم "من خلال الربط الآمن بین انظمة احتساب الرواتب والانظمة المصرفیة والأمني في تحقیق الربط بین انظمة وقواعد بیانات الدولة محلیا وتكاملھا مع قواعد المطلوبین عالمیا واعتماد الوثائق العراقیة عالمیا والبلدیات والطاقة وغیرھا من القطاعات، مشيرا الى "ان الوزارة ستقيم ورش عمل تخصصیة للتعریف باستخدامات التوقیع الالكتروني ودوره في المكننة".

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