2019/03/09 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)…أفادت مصادر سورية، السبت، بإصابة عدة أشخاص جراء تفجير انتحاري استهدف عناصر من التحالف الدولي ضد “داعش” و”قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة منبج شمال البلاد.

وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، استنادا إلى مصادر محلية “موثوقة”، أن الانتحاري فجر نفسه بسيارة مفخخة مستهدفا دورية مؤلفة من عربتين للتحالف نقلت إحداهما عناصر منه فيما كانت الثانية تقل مقاتلين من “قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك في الوقت الذي مرت فيه عبر الطريق سيارة مدنية كانت قريبة من مكان التفجير.

وأشار المرصد إلى أن الهجوم تسبب بإصابة مقاتلين كرديين اثنين من “قوات سوريا الديمقراطية” ووقوع أضرار مادية في سيارتي الدورية، بالإضافة إلى جرح مدنيين في السيارة الثالثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عدة اشخاص جراء تفجير انتحاري استهدف عناصر من التحالف الدولي في مدينة منبج شمال سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة عدة اشخاص جراء تفجير انتحاري استهدف عناصر من التحالف الدولي في مدينة منبج شمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).