وزير الخارجية الايراني يصل إلى بغداد

2019/03/09 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، السبت، الى العاصمة بغداد.ونقلت وكالة الانباء العراقية خبرا عاجلا مفاده، إن “وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل، اليوم، الى بغداد بزيارة تهدف للتمهيد لزيارة روحاني الى العراق”.وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني اعرب، اليوم السبت، عن أمله بتوقيع اتفاقيات “قيمة وهامة” خلال زيارتة للعراق، فيما ...

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