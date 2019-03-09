توقف العمل في جسر الرفاعي الحديدي بعد انجاز 90٪ من اعماله

2019/03/09 | 20:38

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شبكة اخبار الناصرية:

اكدت الادارة المحلية بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم السبت، ان اعمال بناء الجسر الحديدي في القضاء وصلت الى 90%.





شبكة اخبار الناصرية:اكدت الادارة المحلية بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم السبت، ان اعمال بناء الجسر الحديدي في القضاء وصلت الى 90%.وذكر قائممقام القضاء، جمال مسير لشبكة اخبار الناصرية ان " نسب الانجاز بمشروع الجسر الحديدي في الرفاعي والتي تنفذها شركة المعتصم للمقاولات بلغت 90% "، لافتاً الى ان " العمل توقف بسبب عدم صرف مستحقات الشركة من قبل الجهات الحكومية ".

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