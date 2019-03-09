2019/03/09 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت قيادة فرقة الرد السريع، السبت، عن تصنيعها مجموعة من الاسلحة والطائرات المسيرة، فيما طورت سلاحاً أميركياً.وقال رئيس مهندسين حميد عبد هلال في تصريح لـ”ناس”، اليوم (9 اذار 2019)، إن “الصناعات الحربية بالتعاون مع اللجنة العليا لاسناد القوات الامنية والحشد الشعبي للصناعات اليدوية تمكنت من انتاج اول سلاح تحت اسم “رافدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



العراق يزيح الستار عن أول منتجات الصناعات الحربية: “رشاشة رافدين 4” NAS | موقع ناس الرسمي.

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