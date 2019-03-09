2019/03/09 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت وثيقة صادرة، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن توجيه إلى الجامعات كافة، يخص طلبة الدراسات العليا.وبينت الوثيقة التي حصل عليها “ناس” اليوم (9 آذار 2019) أن الوزارة وعبر دائرة البحث والتطوير وجهت بـ “عدم إقرار بحوث طلبة الدراسات العليا إلا بعقد مع إحدى مؤسسات الدولة وبصرف النظر عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة: التعليم العالي تصدر “تعليمات صارمة” بشأن اطاريح الدكتوراه NAS | موقع ناس الرسمي.

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