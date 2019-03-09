البرلمان يُمهل عبد المهدي

2019/03/09 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

طلب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تقديم مرشحين لإنهاء ملف الإدارة بالوكالة لهيئتي النزاهة وديوان الرقابة المالية خلال شهر واحد.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب طلب من رئيس الوزراء إرسال وترشيح اسماء لانهاء ملف الادارة بالوكالة لهيئتي النزاهة وديوان الرقابة المالية خلال فترة شهر".

وأضاف أن "رئيس مجلس النواب أبدى استعداد المجلس لإجراء تعديلات على اي قانون يسهم بمكافحة الفساد وخاصة القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل".

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