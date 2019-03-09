هل تعاني من

2019/03/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واكتشف الباحثون، أن" الفطريات، التي توجد عادة في بصيلات الشعر البشري، تكمن أيضا في الأمعاء الغليظة، ولا تعد هذه الفطريات ضارة بالنسبة لمعظمنا، ولكن يبدو أنها لدى بعض الناس، ممن يمتلكون تركيبة جينية معينة، تزيد من سوء الاضطرابات المعوية، مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD)".وذكر الدكتور، ديفيد أندرهيل، أحد معدي الدراسة في مستشفى " Cedars-Sina " بلوس أنجلوس، انه" فوجئنا بأن هذه الفطريات كانت أكثر شيوعا على سطوح الأنسجة المعوية لدى مرضى (داء كرون)، أكثر من الأفراد الأصحاء.وعلاوة على ذلك، ارتبط وجود الملاسيزيا بتغير شائع في جين معروف بأنه مهم للمناعة ضد الفطريات".ويتميز مرض " IBD" بالتغيرات في الاستجابة المناعية للميكروبيوم المعوي، في حين أن" معظم الدراسات حول الميكروبيوم تركز على البكتيريا، فإن فريق الدكتور أندرهيل، يبحث في وجود الفطريات ودورها المحتمل في الإصابة بمرض الأمعاء".وقال الدكتور جوزيه ليمون، وهو أحد أعضاء فريق البحث في الدراسة، إن التغييرات في الفطريات المعوية، مثل “M.restricta”، يمكن أن تكون عاملا في تفاقم الأعراض، التي تساهم في الإصابة بالأمراض لدى بعض مرضى “داء كرون”.وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة “Cell Host and Microbe”، أن “M.restricta” كانت مرتفعة لدى مرضى “كرون” الحاملين للتنوع الوراثي المعروف باسم “IBD CARD9".انتهى..م.ر

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