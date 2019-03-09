اعتقال إرهابيين اثنين يعملان بديوان الجند في داعش الاجرامي بنينوى

2019/03/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" مديرية شرطة النصر التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين تلقي القبض على عنصرين من داعش الإرهابية كانا يعملان مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند".واضاف ان" الارهابيين قد اعترفا بمشاركتهما في القتال والمعارك ضد قواتنا الأمنية وتم القبض عليهما في مناطق أحياء (الجزائر والقاهرة) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".انتهى..م.ر

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