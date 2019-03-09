2019/03/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة للأكراد داخل بلاده وفي دول الجوار، اكد فيها على أن تركيا تنفذ عملياتها في سوريا والعراق من أجل حمايتهم من مخططات الإمبرياليين..وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام تجمع انتخابي لـ”حزب العدالة والتنمية” بولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد / حسب الاناضول / : “تكافح تركيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يخاطب اكراد العراق وسوريا ..عملياتنا لحمايتكم من مخططات الامبرياليين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان يخاطب اكراد العراق وسوريا ..عملياتنا لحمايتكم من مخططات الامبرياليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).