السفارة الاسبانية تقيم مهرجان / الفن صنع في العراق / لدعم الشباب

2019/03/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت السفارة الاسبانية في بغداد اليوم حفلا تحت عنوان / الفن صنع في العراق / لدعم الشباب.ونقل بيان للسفارة عن السفير /خوان خوسيه اسكوبار/ قوله ان ” ماتقوم به السفارة من عرض متنوع للشباب في العراق جزء من الاهتمام بهذه الفئة ، وخاصة في مجال الفنون”.واضاف ” يتضمن المهرجان عرض ازياء لمصممين عراقيين […]

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