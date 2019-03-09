وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع شرطاً لإقرار بحوث طلبة الدراسات العليا

2019/03/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شرطاً لإقرار بحوث طلبة الدراسات العليا.

وذكر بيان للوزارة انها "وجهت الجامعات كافة حول إقرار بحوث الطلبة والمتضمن عدم إقرار بحوث طلبة الدراسات العليا الا بعقد مع أحد المؤسسات الدولة وبصرف النظر عن المبلغ".

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