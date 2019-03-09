مجلس ارض بابل في مورتانيا

2019/03/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - جيهان الطائي

أعربت رئيسة مجلس "ارض بابل" الثقافي، عن سعادتها بالدعوة الكريمة التي تلقاها المجلس، من لدن سعادة سفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية سيداتي ولد الشيخ احمد عيشة، في مكتب السفارة ببغداد.تبادل الطرفان الحديث عن أهم المشاريع الثقافية والفنية، وكيفية تعزيزها بين البلدين، وإمكانية مشاركة مجلس ارض بابل في مهرجان المدن القديمة، الذي يقام سنوياً في موريتانيا.تداول سعادة سفير موريتانيا ورئيسة "أرض بابل" وجهات النظر بشأن التواصل مع المنظمات النسوية، تعزيزا لكون موريتانيا مجتمع نسوي بأمتياز.وفي ختام اللقاء أعرب سعادة السفير عن حزنه الشديد لخبر وفاة أيقونة الثقافة العراقية..



وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار فوزي الاتروشي، عادا رحيله خسارة للحركة الثقافية في العراق..



بعربه وكرده.وتمنى سعادة السفير الموريتاني في بغداد سيداتي ولد الشيخ احمد عيشة، لمجلس ارض بابل الذي كان يشرف عليه الراحل الأتروشي، ان يخلد ذكراه من خلال الاستمرار بالعمل الثقافي والانساني، وفق منظور حضاري أصيل.

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