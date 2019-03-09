مصدر: عبد المهدي سيزور إقليم كردستان العراق

2019/03/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

كشف مصدر حكومي في اقليم كردستان العراق، انه المقرر ان

يقوم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بزيارة الاقليم.

وقال مصدر في مجلس وزراء اقليم كردستان العراق، انه "وحسب البرنامج

الموضوع فإن عبدالمهدي سيقوم بزيارة الاقليم قريباً".

وأضاف انه "هذا وحسب المعلومات، إن الاحزاب المشاركة في الحكومة

الجديدة وبشكل خاص الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني

الكوردستاني، يريدان التوصل الى حل للمشكلات بينهم قبل زيارة

عبدالمهدي ليتحاوروا معه وفق حزمة واحدة".

ولم يحدد المصدر موعد الزيارة لكنه أكد انها ستكون قريبة.

وتعد هذه أول زيارة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى اقليم

كردستان منذ تسلمه رئاسة الحكومة في تشرين الاول الماضي.

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