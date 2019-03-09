المحمداوي مهنئا في عيدها:المرأة هي نواة المجتمع ونرفض استغلال قضيتها في استنساخ تجارب قانونية غربية لاتنسجم مع مجتمعنا وقيمه الأصيلة

2019/03/09 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هنأ النائب الدكتور جمال المحمداوي بمناسبة يوم المرأة العالمي، وقدم سيادته التهاني والتبريكات للمرأة العراقية التي صبرت وناضلت مع الرجل في مواجهة الصعاب وتحملت الكثير من الأعباء ولفترات طويلة، وهي كالسد المنيع تحمي الأجيال وعليها مسؤولية كبيرة في ترسيخ مبادئ الدين وبناء المجتمع وتثبيت المفاهيم الإنسانية.

المحمداوي تابع في هذا البيان الصادر من مكتبه الإعلامي وتلقته وكالة صدى، بالقول”المرأة هي نواة المجتمع، ونرفض استغلال قضيتها في استنساخ تجارب قانونية غربية لاتنسجم مع مجتمعنا وقيمه الأصيلة، والدستور في المادة (٢٩) قد كفل رعاية العائلة وألزم الدولة بتوفير الحماية للحفاظ على كيان (الأسرة) وترسيخ القيم الدينية والاخلاقية والوطنية”، مشيراً سيادته الى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لتمكينها من المشاركة والمساهمة الفعالة في الحياة عامة بهدف تثبيت الاستقرار النفسي والتربوي، مع ضرورة تعزيز مكانتها للنهوض بدورها المنشود بما يؤمن حقوقها المشروعة.

النائب المحمداوي، أكد على أهمية تقديم الدعم للمرأة ببرامج واقعية ومناهج تطبيقية من خلال عقد الندوات المؤتمرات و ورش عمل للتوعية والتثقيف وإظهار دورها بما ينسجم مع مجتمعنا الإسلامي، وهي تستحق منا الكثير لأنها عانت وتضررت بسبب الحروب والأزمات، مضيفاً”من أجل استقرار المجتمع يجب أن تعرف الجرائم ويتم تحديد العقوبة المقابلة لجرائم التعذيب الجسدي وحرمان المرأة من حقها في الإرث، وقضية الإكراه في الزواج وجريمة الزواج بدلاً من الدية (الفصّلية)، وجريمة إجبار الأطفال على التسول وغيرها من الجرائم”.





نجدد التهنئة للمرأة وتحية تقدير وامتنان للمرأة العراقية أينما كانت، وكل عام وهي بألف خير ويمن وسعادة دائمة.

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