عرض المجموعة الفنية للمغني جورج مايكل في مزاد على الإنترنت

2019/03/09 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يُعرض أكثر من 170 عملا فنيا من المجموعة الخاصة بالمغني البريطاني جورج مايكل في مزاد على الإنترنت اعتبارا من يوم الجمعة المقبل لجمع أموال لقضايا خيرية كان يدعمها المغني الراحل.

وتشمل المجموعة أعمالا لأعضاء بارزين في حركة “الفنانين البريطانيين الشباب” (يانج بريتش آرت) ومنهم داميان هيرست، وتريسي إيمن، وسارا لوكاس، ومايكل كريج-مارتن الذين اشتهروا خلال عقد التسعينيات.



وكان كثير منهم أصدقاء مقربين لمايكل.

وسوف يتم عرض المقتنيات للبيع على الإنترنت حتى 15 مارس آذار.

وقالت باولا ساراسينو فيندي المتخصصة في الفن المعاصر في دار كريستيز بلندن في بيان “يتردد صدى اسم جورج مايكل مع الجمهور في أنحاء العالم ويكشف عن موهبة إبداعية رائدة”.

وستعرض مجموعة من المقتنيات المخصصة للبيع على الجمهور في دار كريستيز للمزادات خلال الأسبوع.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار المعروضات ستتراوح بين 400 جنيه إسترليني (522 دولارا) و1.5 مليون جنية (1.96 مليون دولار).

وذاع صيت مايكل، الذي توفي عام 2016 عن عمر 53 عاما، في أوائل الثمانينيات كعضو في فرقة وام، وتحول للعمل بمفرده بعد ذلك وباع أكثر من مئة مليون ألبوم في أنحاء العالم.

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