ريال مدريد يرصد 350 مليون يورو لضم نيمار

2019/03/09 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أنّ نادي ريال مدريد، يحضر عرضًا ضخمًا، للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفي. وبحسب الصحيفة، فإن “فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، قد تواصل مع نيمار، لمحاولة اقناعه بالانتقال للوس بلانكوس”.وأوضحت الصحيفة، أنّ “بيريز نفذ صبره على شباب النادي، بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وضياع حظوظ المنافسة في الليجا، في غضون أسبوع واحد”.وأشارت الصحيفة إلى أنّ “بيريز مُستعد لدفع 350 مليون يورو للنادي الباريسي، من أجل التعاقد مع نيمار”.وبينت الصحيفة أنّ “نيمار سيحصل أيضًا على راتب سنوي كبير، حيث سيدفع النادي الملكي راتب سنوي قدره 45 مليون يورو للاعب برشلونة السابق، الذي يتقاضى حاليًا 36 مليون يور”.وأفادت الصحيفة، “رغم أنّ باريس لم يفكر في التفريط في خدمات نيمار، ألا أنّ حصول النادي على 350 مليون مما سيسمح للنادي الفرنسي بالاستثمار في أشياء أخرى، بالإضافة إلى المشاكل المُتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف، قد تساعد النادي الملكي في ضم الأغلى في تاريخ كرة القدم”.يُذكر أنّ نيمار كان فسخ تعاقده قبل عام ونصف مع برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو، لينضم للنادي الباريسي، في صفقة أثارت جدلًا كبيرًا حينها.

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