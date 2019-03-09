روحاني يصل إلى بغداد

2019/03/09 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، السبت، الى العاصمة بغداد.ونقلت وكالة الانباء العراقية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل، اليوم، الى بغداد بزيارة تهدف للتمهيد لزيارة روحاني الى العراق”.وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني اعرب، اليوم السبت، عن أمله بتوقيع اتفاقيات “قيمة وهامة” خلال زيارتة للعراق، فيما أكد السفير العراقي الجديد لدى إيران سعد قنديل أن جميع الظروف مهيأة لنجاح الزيارة.

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