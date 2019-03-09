مورينيو يرفض “شيكا مفتوحا” لتدريب الصين

2019/03/09 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد يوان بيكالي وكيل لاعبي كرة القدم وصديق البرتغالي جوزيه مورينيو، أن هذا الأخير رفض “شيكا مفتوحا” لتدريب منتخب الصين، وذلك لارتباط اسمه بالعودة مجددا للإشراف على ريال مدريد.وقال بيكالي: “التقيت مورينيو لتناول وجبة الإفطار في فندق بالقرب من منزله، وأخبرني أنه تلقى عرضا من الصين لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، وعرضوا […]

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