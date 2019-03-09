برشلونة يحتكر ميسي حتى 2023

2019/03/09 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يخطط لبدء المفاوضات مع أسطورة الفريق ليونيل ميسي، من أجل توقيع عقد جديد مع النادي.

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