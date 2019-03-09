عمليات بغداد: القبض على عصابة تسرق الحقائب النسائية في الكاظمية

2019/03/09 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت، القبض على عصابة تسرق الحقائب النسائية في منطقة الكاظمية المقدسة.

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