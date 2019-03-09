مفاوضات جديدة بين ميسي وبرشلونة

2019/03/09 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يخطط لبدء المفاوضات مع أسطورة الفريق ليونيل ميسي، من أجل توقيع عقد جديد مع النادي.

ويرتبط ميسي {31 عاما} بعقد حتى عام 2021 مع النادي الكتالوني، لكن الإدارة تريد إقناع اللاعب بتمديده حتى 2022، أو حتى 2023 إذا سمح الأمر.وأفصح رئيس النادي خوسيه ماريا بارتوميو عن نيته بتمديد عقد النجم الأرجنتيني، قائلا: "ميسي لديه عقد حتى 2021 لكننا سنقوم بإضافة بعض التعديلات".وقالت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" إن بارتوميو يخطط لعقد اجتماع مع خوسيه ميسي، والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله، لطرح أفكار وخطط النادي بالنسبة لميسي.ووقع ميسي تمديدا للعقد في نوفمبر تشرين الثاني 2017، حيث وضع النادي مبلغ 780 مليون دولار شرطا جزائيا للحفاظ على النجم المتألق.انتهى

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